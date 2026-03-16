کراچی میں 27ویں شب کے موقع پر پولیس نے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا

سیکیورٹی پلان کے تحت کراچی رینج میں مجموعی طور پر 6000 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں

اسٹاف رپورٹر March 16, 2026
ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایات پر 27ویں شبِ رمضان المبارک (شبِ قدر) کے موقع پر کراچی پولیس نے شہر بھر میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی پلان کے تحت کراچی رینج میں مجموعی طور پر 6000 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔

شہر بھر میں 2663 مساجد، 134 امام بارگاہوں اور 15 اوپن مقامات پر خصوصی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ تمام حساس مقامات، داخلی و خارجی راستوں اور عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا جائے اور ڈیوٹی پر تعینات افسران و اہلکار مکمل الرٹ رہیں تاکہ شہری شبِ قدر کی عبادات مکمل اطمینان اور محفوظ ماحول میں ادا کر سکیں۔

پولیس چیف نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن یا مددگار 15 پر دیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے۔
