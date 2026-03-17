ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے

پاکستانی کھلاڑی کو ملنے والی رقم بالآخر ٹیکس کے ذریعے پاکستان کی حکومت تک جاتی ہے، گواسکر

اسپورٹس ڈیسک March 17, 2026
پاکستان کے مسٹری اسپنر ابرار احمد کی دی ہنڈریڈ فرنچائز سن رائزرز لیڈز میں شمولیت پر بھارت کے سابق کپتان سنیل گواسکر بھی تلملا گئے۔

تفصیلات کے مطابق سنیل گواسکر نے سن رائزرز گروپ کی بھارتی مالکن کاویا مران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔

گواسکر نے اپنے کالم میں کہا کہ بھارتی فرنچائز کی جانب سے پاکستانی کھلاڑی کو خریدنے سے ملنے والی رقم بالآخر ٹیکس کے ذریعے پاکستان حکومت تک جاتی ہے، جسے وہ متنازع طور پر بھارتی شہریوں کیلیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں۔

دوسری جانب بھارتی بورڈ نے واضح کیا ہے کہ دی ہنڈریڈ ان کے دائرہ اختیارمیں نہیں آتا، اس لیے وہ اس فیصلے پر مداخلت نہیں کر سکتے۔

واضح رہے کہ کاویا مران نے حال ہی میں دی ہنڈریڈ کی پلیئرز نیلامی میں پاکستانی اسپنر کی خدمات ایک لاکھ 90 ہزار پاؤنڈز میں حاصل کی ہیں۔
