پی ایس ایل کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا آغاز

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا آغاز ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے ٹکٹس نجی کورئیر کی ویب سائٹ سے بک کرائے جاسکیں گے۔
سستا ترین ٹکٹ 250 روپے سے 400 روپے میں دستیاب ہوگا۔ ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 8 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں۔
فزیکل ٹکٹس 24 مارچ سے مختلف شہروں کے سینٹرز پر دستیاب ہوں گے۔
واضح رہے کہ پی ایس ایل کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب آٹھ ٹیمیں چھ مختلف مقامات پر میچز کھیلیں گی۔
پی ایس ایل کے گیارہویں سیزن کا آغاز 26 مارچ کو لاہور میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کی ٹیمیں مدمقابل آئیں گی۔