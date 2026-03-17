لاہور:
شالیمار ایکسپریس کے حادثے کی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی جس میں ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق حادثے ٹرین عملے کی غفلت کے باعث پیش آیا، شالیمار ریل گاڑی حادثے میں کرین آپریٹر ندیم شاہ جاں بحق ہوئے، جو ASSCTR ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔
رپورٹ کے مطابق تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حادثہ ٹرین نمبر 27UL کے عملے کی غفلت کے باعث پیش آیا لہٰذا ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔
حادثے میں تمام شعبہ جات میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
مشترکہ رپورٹ میں ڈرائیور، اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر سمیت دیگر ملازمین کے بیانات بھی قلمبند کیے گئے ہیں۔