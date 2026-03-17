فیفا ورلڈکپ: ایران کے میچز میکسیکو منتقل کرنے پر غور

ایران کی قومی فٹبال ٹیم کے ممکنہ ورلڈکپ شیڈول کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
ایرانی فٹبال فیڈریشن کے صد مہدی تاج نے کہا ہے کہ ایران فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ ایرانی ٹیم کے تمام میچز میکسیکو منتقل کیے جا سکیں۔
ایران نے مسلسل چوتھی مرتبہ فیفا ورلڈکپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے جو امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں مشترکہ طور پر منعقد ہوگا۔
تاہم ایران کے دو میچز امریکی شہروں لاس اینجلس اور سیئٹل میں شیڈول ہیں جن پر اب غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
یہ معاملہ اس وقت مزید حساس ہو گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی آمیز بیان دیا کہ ایرانی ٹیم کی شرکت ان کی جان کی سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔
اس پر ردعمل دیتے ہوئے مہدی تاج نے کہا کہ جب امریکا خود سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا تو ایران وہاں سفر نہیں کرے گا۔
دوسری جانب ایرانی وزیر کھیل نے بھی عندیہ دیا ہے کہ حالیہ کشیدگی اور امریکی حملوں کے بعد ٹیم کی شرکت مشکل ہو سکتی ہے۔
یہ صورتحال عالمی کھیلوں میں سیاست کے بڑھتے اثرات کو واضح کر رہی ہے۔