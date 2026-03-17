دوسرا ٹی ٹوئنٹی: نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو باآسانی شکست دے دی

نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے

اسپورٹس ڈیسک March 17, 2026
نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقا کو باآسانی شکست دے دی۔

ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقا نے ٹاس جیت کر میزبان نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔ ڈیوون کونوے 60 رنز بناکر نمایاں رہے جبکہ جوش کلارکس 9 گیندوں پر 26 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

جنوبی افریقا کی جانب سے ویان ملڈر نے 2 جبکہ جیرالڈ کوئٹزے، اوٹنیل بارٹمین، کیشو مہاراج اور جارج لنڈے نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقی ٹیم 15.3 اوورز میں 107 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی۔ جارج لنڈے 33 رنز بناکر نمایاں رہے۔

 نیوزی لینڈ کی جانب سے لوکی فرگیوسن اور بین سیئرز نے 3،3، مچل سینٹنر نے 2 جبکہ کو میکونچی اور جمی نیشم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

دونوں ٹیموں کے مابین پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہوگئی ہے۔

تیسرا میچ 20 مارچ کو، چوتھا میچ 22 مارچ کو اور پانچواں میچ 25 مارچ کو کھیلا جائے گا۔
