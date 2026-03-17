علی لاریجانی کی ہلاکت ایرانی حکومت کے خاتمے کے ہمارے منصوبے کا حصہ ہے؛ نیتن یاہو

ایرانی حکومت کے سخت گیر رہنماؤں کو نشانہ بناتے رہیں گے جب تک کہ عوام اُٹھ کھڑی نہیں ہوجاتی؛ اسرائیلی وزیراعظم

ویب ڈیسک March 17, 2026
facebook whatsup
اسرائیلی وزیراعظم نے ایرانی حکومت کو گرانے کے منصوبے کو تیزتر کرنے کے عزم کا اظہار کیا

اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج  فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنانے کا مقصد ایرانی حکومت کو غیر مستحکم کرنا اور ایرانی عوام کو موجودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے۔

اپنے دفتر سے جاری ویڈیو بیان میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ علی لاریجانی اور ایران کی نیم فوجی دستے بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی ہلاکت کو بہت بڑی کامیانی قرار دیا۔

نیتن یاہو نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ہم ایرانی حکومت کے ہارڈ لائنر کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایران کے عوام کو اپنی حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا۔

اسرائیلی وزیراعظم کے بقول یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوگا اور نہ ہی آسانی سے ہوگا البتہ اگر ہم مسلسل ایرانی حکومت کی باقایات پر حملے جاری رکھیں تو ایرانی عوام کو اپنا مستقبل خود طے کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔

وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف جاری کارروائیوں میں اسرائیل اور امریکا کے درمیان قریبی تعاون موجود ہے۔ اس معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے طویل گفتگو ہوتی رہتی ہے۔

نیتن یاہو کے بقول دونوں ممالک کی فضائی اور بحری افواج ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنایا جا سکے۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے براہِ راست اور بالواسطہ دونوں طرح کی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس بات کا بھی عندیہ دیا کہ آنے والے دنوں میں کئی حیران کن پیش رفتیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسپائیڈر مین 4‘ کا منفرد ٹریلر؟ ٹام ہالینڈ کا مداحوں کو سرپرائز

’اسپائیڈر مین 4‘ کا منفرد ٹریلر؟ ٹام ہالینڈ کا مداحوں کو سرپرائز

 Mar 17, 2026 08:31 PM |
سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

 Mar 17, 2026 07:52 PM |
فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

 Mar 17, 2026 01:18 PM |

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز، ٹرمپ نے جنوبی کوریا اور جاپان سے بھی مدد مانگ لی، اتحادیوں سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ

Express News

اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن شروع، حزب اللہ سے شدید جھڑپیں

Express News

پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں، ایرانی وزیر خارجہ کا اردو میں پیغام

Express News

ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کا 17واں دن، تہران پر بمباری، دبئی میں ڈرون حملہ

Express News

ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں بحال ہونا شروع، کئی پروازیں اب بھی متاثر

Express News

فلسطینی لڑکی پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو بنانے والی امریکی یہودی خاتون کو اسرائیل سے نکالنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو