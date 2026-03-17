اسلام آباد:
وفاقی وزارت خزانہ نے عیدالفطر کے موقع پر وفاقی ملازمین اور پنشنرز کو مارچ کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
حکام نے بتایا کہ وزارت خزانہ سے نوٹیفکیشن کے اجرا کے بعد منگل کو بڑی تعداد میں وفاقی حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوچکی ہیں۔
وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ کفایت شعاری پالیسی کے تحت وفاقی سرکاری افسران کی تنخواہوں سے دو دن کی تنخواہ کی کٹوتی بھی ہوچکی ہے جبکہ عیدالفطر کے موقع پر وفاقی ملازمین اور پنشنرز کو مارچ کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے اور نوٹیفکیشن کی کاپی اے کی پی، سی جی پی، ملٹری اکاونٹس سمیت تمام متعلقہ محکموں کو بھجوا دی ہے۔
وزارتِ خزانہ کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مارچ 2026 کی تنخواہیں، الاؤنسز اور پنشن عیدالفطر سے قبل ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ اقدام عید کی خوشیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ سرکاری ملازمین اور پنشنرز بروقت مالی سہولت حاصل کر سکیں۔
مزید بتایا کہ اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر ضروری انتظامات مکمل کریں اور ادائیگی کے عمل کو یقینی بنائیں۔