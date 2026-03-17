آبنائے ہرمز کی بندش، ایران جنگ؛ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ

امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے حملوں اور خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو لاحق خطرات کے باعث عالمی تیل منڈی میں بے یقینی کا شکار ہے۔
تازہ تجارتی سیشن کے دوران عالمی معیار کے خام تیل برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 3 فیصد اضافے کے بعد 103 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔
اسی طرح امریکی معیار کے خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) کی قیمت بھی تقریباً 3 فیصد بڑھ کر 96 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
ادھر امریکا میں بھی پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن کے مطابق پیٹرول کی اوسط قومی قیمت 7 سینٹ اضافے کے بعد 3.79 ڈالر فی گیلن تک پہنچ گئی۔
یہ قیمت اکتوبر 2023 کے بعد سے پٹرول کی بلند ترین سطح قرار دی جا رہی ہے۔
دوسری جانب ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ آبنائے ہرمز اب پہلے جیسی محفوظ گزرگاہ نہیں رہے گی۔
علاوہ ازیں ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈّوں اور تیل و گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا عمل تاحال جاری رکھا ہوا ہے۔
ایران نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ کیا، ایک اہم اماراتی آئل پورٹ کو نشانہ بنانا اور عراق کے ایک آئل فیلڈ پر بھی حملہ کیا۔
اس کے علاوہ خلیج کے سمندری علاقے میں ایک آئل ٹینکر بھی نامعلوم میزائل یا گولے کا نشانہ بن گیا جس کے بعد عالمی شپنگ کمپنیوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔
یاد رہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہورہی ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20 فیصد تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔