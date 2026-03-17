اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو قتل کرنے کیلیے اپنی فوج کو’لائسنس ٹو کِل‘دیدیا

ایران یا حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں پتا چلتے ہی اجازت کا انتظار نہ کریں

ویب ڈیسک March 17, 2026
اسرائیلی وزیراعظم نے ایرانی حکومت کو گرانے کے منصوبے کو تیزتر کرنے کے عزم کا اظہار کیا

اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے ایران اور حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت کو قتل کرنے کے لیے فوج کو کھلی چھوٹی دیدی۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیراعظم اور وزیر دفاع نے فوج کو غیر معمولی اختیارات دیتے ہوئے ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں بھی انٹیلی جنس معلومات دستیاب ہوں وہاں اجازت لیے بغیر فوری طور پر ایرانی یا حزب اللہ کے اعلیٰ رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے۔

اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق اس نئی ہدایت کے تحت فوج کو اب ایسے اہداف پر حملے کے لیے معمول کے سیاسی اور عسکری منظوری کے مراحل کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایران کے خلاف جاری امریکی-اسرائیلی فضائی مہم کے دوران آپریشنل کارروائیوں میں تاخیر کو روکنا ہے تاکہ کسی اچھے نادر موقع کو ضائع نہ کیا جائے۔

خیال رہے کہ حالیہ ہدایت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل نے ایران کی اہم اور طاقتور ترین شخصیات چیف سیکیورٹی انچارج علی لاریجانی اور بسیج ملیشیا کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے شہر شیراز اور دیگر علاقوں میں ہونے والے ان حملوں میں ایران کے نیم فوجی دستے بسیج فورس کے کئی کمانڈرز اور بڑی تعداد میں اہلکار بھی مارے گئے۔

اسرائیلی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی بسیج فورس کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ جس نے حکومت کے مخالف مظاہروں کو طاقت کے ذریعے سختی سے کچلا تھا۔

وزیراعظم نیتن یاہو اس سے پہلے بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنا ہے جن میں ایرانی عوام حکومت کے خلاف بغاوت کر سکیں۔

 
