ایران جنگ کب ختم کریں گے؟ ٹرمپ نے بتادیا

ایران کو اپنی فوجی صلاحیتیں بحال کرنے میں تقریباً 10 سال لگ سکتے ہیں۔

ویب ڈیسک March 17, 2026
فروری کے اختتام سے اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملے جاری ہیں جس سے دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنی لگی ہیں اور عالمی قوتیں بھی جنگ کے جلد خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسی تناظر میں ایک صحافی نے اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق سوال کیا۔

جس پر امریکی صدر نے کہا کہ امریکا مستقبل قریب میں امریکی افواج ایران جنگ سے واپس آ جائیں گی لیکن فی الحال ایسا ہونا فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔

صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکا ابھی ایران چھوڑ دے تب بھی ایران کو اپنی فوجی صلاحیتیں بحال کرنے میں تقریباً 10 سال لگ سکتے ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ لیکن ہم ابھی ایران نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن بہت جلد ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔

امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں امریکا کو کئی ممالک کی حمایت حاصل ہے، تاہم نیٹو ممالک کی جانب سے تقریباً کوئی تعاون نہیں ملا۔

صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو ایک اچھے انسان قرار دیتے ہوئے شکوہ کیا کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ برطانیہ نے اب دو طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کی پیشکش کی جب کہ خطرہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

'اسپائیڈر مین 4' کا منفرد ٹریلر؟ ٹام ہالینڈ کا مداحوں کو سرپرائز

سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

Express News

ایران جنگ؛ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور حساس ادارے کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دیدیا

Express News

آبنائے ہرمز کی بندش، ایران جنگ؛ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ

Express News

ایران پر حملے کیلیے نیٹو نے تعاون نہیں کیا، امریکا کو بھی انکی ضرورت نہیں رہی؛ ٹرمپ

Express News

یوکرین سے جنگ دراصل بالواسطہ طور پر مغربی ممالک سے مقابلہ ہے، روسی سفیر

Express News

علی لاریجانی کی ہلاکت ایرانی حکومت کے خاتمے کے ہمارے منصوبے کا حصہ ہے؛ نیتن یاہو

Express News

امریکا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے علی لاریجانی کون ہیں؟

