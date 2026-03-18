کراچی؛ پولیس کارروائیوں میں 6 ڈکیت  گرفتار، فائرنگ سے ایک شخص زخمی

کراچی:
شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیوں اور فائرنگ کے واقعات میں 6 ملزمان گرفتار جبکہ ایک شہری زخمی ہو گیا۔
تفصیلات کے مطابق گلشن اقبال پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے راشد منہاس روڈ بلاک 6 میں شہری سے چھینا جھپٹی کرنے والے 4 مسلح موٹرسائیکل سوار ملزمان میں سے 3 کو گرفتار کر لیا۔
گرفتار ملزمان کی شناخت حمزہ ولد شفیق، عین ولد اسٹیفن اور ہیبل ولد آصف کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، ایمونیشن، موبائل فونز اور نقدی برآمد کر لی۔
دوسری جانب سپرمارکیٹ اور شارع نورجہاں پولیس نے الگ الگ کارروائیوں کے دوران مبینہ مقابلوں کے بعد 3 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔
سپرمارکیٹ پولیس نے لیاقت آباد الیاس گوٹھ لیاری ندی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان محمد عاطف اور عامر کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، جبکہ شارع نورجہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد میں ایک ملزم آصف خان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، جس کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
تینوں ملزمان کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا اور ان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔
اُدھر گلستان جوہر بلاک 9 میں رحمانیہ امام بارگاہ کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 34 سالہ تیمور ولد امیر بخش زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔