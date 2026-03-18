ایم کیو ایم کو ہائیکورٹ کے فیصلے میں سخت جملوں کو ہذف کرنے کیلیے اپیل دائر کرنیکی اجازت

ہائیکورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم دہشتگردی کے واقعات میں شامل اور اپنے ہی رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے

کورٹ رپورٹر March 18, 2026
کراچی:

سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کو ہائیکورٹ کے فیصلے میں سخت جملوں کو ہذف کرنے کے لیے اپیل دائر کرنے کی اجازت دے دی۔

سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس محمد شفیع صدیقی پر مشتمل بینچ کے روبرو ایم کیو ایم کی ہائیکورٹ کے فیصلے کے خلاف موقف پیش کرنے اور سخت جملوں کو ہذف کرنے سے متعلق اپیل کی سماعت ہوئی۔

ایم کیو ایم کی جانب سے بیرسٹر فروغ نسیم، حسان صابر ایڈووکیٹ اور نعیم صدیقی ایڈووکیٹ پیش ہوئے۔

وکلا نے موقف اپنایا کہ ہائیکورٹ نے فیصلے میں ایم کیو ایم کے لیے سخت جملے استعمال کیے لہٰذا ایم کیو ایم کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا موقف عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھ سکے۔

عدالت عظمیٰ نے ایم کیو ایم کو ہائیکورٹ کے فیصلے میں سخت جملوں کو ہذف کرنے کے لیے اپیل دائر کرنے کی اجازت دے دی۔

ایم کیو ایم پاکستان نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ ہائیکورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایم کیو ایم دہشتگردی کے واقعات میں شامل ہے اور اپنے ہی رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے۔ عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ ہائیکورٹ کے فیصلے سے سخت جملوں کو ہذف کیا جائے۔
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ عید سے قبل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

صدر مملکت نے یوم پاکستان کی پریڈ اور تقریبات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی

Express News

کراچی میں ٹریلر سے خوفناک تصادم کے بعد جیپ تباہ، 1 شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں ہتھوڑے کے وار اور فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

Express News

حکومت سندھ، عیدالفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے، 2 اہلکار زخمی

