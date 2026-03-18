یوم پاکستان کی مناسبت سے ملک بھر کے معروف کھلاڑیوں کا وطن سے محبت کا اظہار

یوم پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے معروف کھلاڑیوں نے خوبصورت انداز میں وطن سے محبت کا پیغام دیا ہے۔
کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ان کی اسپورٹس کٹ پر بنا ہوا جھنڈے کا نشان ان کے یقین اور پاکستان کی آبرو کی علامت ہے۔
کھلاڑیوں کا مزید کہنا تھا کہ 23مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان عظیم قربانیوں اور مضبوط ارادوں کا پھل ہے۔
کھلاڑیوں کے مطابق پاکستان کا قیام پاکستانی قوم کے ہر مشکل امتحان میں تیار رہنے کے عزم کا نتیجہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہر طوفان میں خدائے ذوالجلال کا سایہ اور دھڑکن میں پاکستان کا نام قوم کا جذبہ بڑھا دیتا ہے۔
یوم پاکستان کے موقع پر کھلاڑیوں نے پاکستان کی ہر میدان میں جیت اور روشن مستقبل کے عزم کا اعادہ کیا۔