افریقن فٹبال کنفیڈریشن کا انوکھا فیصلہ، دو ماہ قبل فائنل ہارنے والی ٹیم فاتح قرار

افریقن فٹبال کنفیڈریشن نے (کاف) نے افریقا کپ آف نیشنز 2025 کے فائنل کے نتیجے کو متنازعہ حالات کے بعد تبدیل کردیا۔
تفصیلات کے مطابق افریقن فٹبال کنفیڈریشن نے مراکش کو افریقہ کپ آف نیشنز 2025 کا فاتح قرار دے دیا ہے۔
18 جنوری کو ہونے والے فائنل میں سینیگال نے مراکش کو 0-1 سے شکست دی تھی، تاہم میچ کے دوران ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب آخری لمحات میں میزبان ٹیم کو پنالٹی دی گئی، جس پر سینیگالی کھلاڑیوں نے احتجاجاً کھیلنے سے انکار کر دیا۔
تقریباً 17 منٹ کے وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوا، مراکش کے براہم ڈیاز پنالٹی پر گول کرنے میں ناکام رہے جبکہ اضافی وقت میں پاپے گویئے نے گول کر کے سینیگال کو برتری دلائی۔
بعد ازاں مراکش فٹبال فیڈریشن کی اپیل پر کاف کی اپیل کمیٹی نے فیصلہ سناتے ہوئے سینیگال کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا۔
اپیل بورڈ نے مراکش کی اپیل کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ ایونٹ قوانین کے آرٹیکل 84 کے مطابق فیلڈ چھوڑنا میچ فورفیٹ کرنے کے مترادف تھا۔
اعلامیے کے مطابق سینیگال نے کھیل چھوڑ کر قوانین کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں میچ 0-3 سے مراکش کے حق میں کردیا گیا۔
دوسری جانب سینیگال فٹبال فیڈریشن نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کورٹ آف آربیٹریشن فار اسپورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔