افریقن فٹبال کنفیڈریشن کا انوکھا فیصلہ، دو ماہ قبل فائنل ہارنے والی ٹیم فاتح قرار

آخری لمحات میں مراکش کو پنالٹی دی گئی جس پر سینیگالی کھلاڑیوں نے احتجاجاً کھیلنے سے انکار کردیا تھا

اسپورٹس ڈیسک March 18, 2026
افریقن فٹبال کنفیڈریشن نے (کاف) نے افریقا کپ آف نیشنز 2025 کے فائنل کے نتیجے کو متنازعہ حالات کے بعد تبدیل کردیا۔

تفصیلات کے مطابق افریقن فٹبال کنفیڈریشن نے مراکش کو افریقہ کپ آف نیشنز 2025 کا فاتح قرار دے دیا ہے۔

18 جنوری کو ہونے والے فائنل میں سینیگال نے مراکش کو 0-1 سے شکست دی تھی، تاہم میچ کے دوران ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب آخری لمحات میں میزبان ٹیم کو پنالٹی دی گئی، جس پر سینیگالی کھلاڑیوں نے احتجاجاً کھیلنے سے انکار کر دیا۔

تقریباً 17 منٹ کے وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوا، مراکش کے براہم ڈیاز پنالٹی پر گول کرنے میں ناکام رہے جبکہ اضافی وقت میں پاپے گویئے نے گول کر کے سینیگال کو برتری دلائی۔

بعد ازاں مراکش فٹبال فیڈریشن کی اپیل پر کاف کی اپیل کمیٹی نے فیصلہ سناتے ہوئے سینیگال کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا۔

اپیل بورڈ نے مراکش کی اپیل کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ ایونٹ قوانین کے آرٹیکل 84 کے مطابق فیلڈ چھوڑنا میچ فورفیٹ کرنے کے مترادف تھا۔

اعلامیے کے مطابق سینیگال نے کھیل چھوڑ کر قوانین کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں میچ 0-3 سے مراکش کے حق میں کردیا گیا۔

دوسری جانب سینیگال فٹبال فیڈریشن نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کورٹ آف آربیٹریشن فار اسپورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی ایچ نے مینز ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے گروپس کا باضابطہ اعلان کر دیا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ: کراچی وائٹس نے سیالکوٹ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

پاکستان کرکٹ ٹیم کے معروف بیٹر فخر زمان فلاحی کاموں کیلیے میدان میں آگئے

Express News

پی ایس ایل 11؛ پشاور زلمی نے اہم غیرملکی کھلاڑی سائن کر لیا

Express News

ویمنز ایشین کپ؛ آسٹریلیا نے چین کو 1-2 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

ملائشیین فٹبال فیڈریشن کو جعلی دستاویزات پر کھلاڑیوں  کو کھلانا مہنگا پڑ گیا

