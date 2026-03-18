سعودی عرب میں عید کا چاند؛ بڑا اعلان سامنے آگیا

دنیا کے متعدد ممالک میں آج مسلمان دمکتے چہروں کے ساتھ عید الفطر کے چاند کی رویت کے لیے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔
شوال کا ہلال نظر آنا ماہ رمضان کے اختتام اور عید کی آمد کی علامت ہوتا ہے جو دو بڑے تہواروں میں سے ایک ہے۔ خلیجی ممالک میں بھی آج عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔
سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک بھر میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ اس اعلان کے بعد رمضان المبارک کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے اور عید الفطر جمعہ کے روز منائی جائے گی۔
متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور دیگر عرب ممالک میں بھی عید کا چاند دیکھنے کا عمل ابھی جاری ہے اور کسی ملک کی جانب سے ابھی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔
خیال رہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چاند کی رویت کے لیے الگ الگ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ممالک میں روایتی رویت کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ بعض جگہوں پر فلکیاتی حسابات اور دیگر ممالک کے اعلانات کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔
ماہرین کے مطابق شوال کے چاند کی رویت ہر سال موسمی حالات اور جغرافیائی پوزیشن کے باعث مختلف ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں عید کے دن میں فرق آ جاتا ہے۔
مسلمانوں کے لیے عید الفطر خوشی اور شکرانے کا تہوار ہے جو رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد منایا جاتا ہے اور اس موقع پر خصوصی عبادات اور سماجی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔