انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ہاکی ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا جس کے بعد پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 19 اگست کو ہوگا۔
ہاکی ورلڈکپ کا آغاز 15 اگست سے ہالینڈ اقر بیلجیم سے ہوگا۔ ایف آئی ایچ کی جانب سے ڈراز کے بعد اب میچز کے پروگرام کا بھی اعلان کردیا گیا ہے۔
ورلڈکپ کا پہلا میچ آسٹریلیا اور جاپان کے درمیان ہو گا ۔پاکستان اپنا پہلا میچ 15اگست کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ 17 اگست کو پاکستان اور ویلز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا مقابلہ 19 اگست بروز بدھ کو کھیلا جائے گا، پاک بھارت ہاکی میچ ویگنر ہاکی اسٹیڈیم ایمسٹل وین نیدرلینڈ میں ہوگا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔
یاد رہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم نے آٹھ سال بعد ہاکی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا ہے۔