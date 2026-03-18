عید پر اسلام آباد کے شہریوں کیلئے بڑی خبر، فائیو جی سروس شروع کرنے کا فیصلہ

پی ٹی اے نے ٹیلی کام کمپنیوں کو فائیوجی لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے

نعیم اصغر March 18, 2026
حکومت نے اسلام آباد میں عیدالفطر پر صارفین کو فائیو جی سروس کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ابتدائی طور پر وفاقی دارالحکومت کے چند علاقوں میں شہری عید پر تیز ترین انٹرنیٹ سے مستفید ہوسکیں گے۔

ایکسپریس نیوز کو ذرائع نے بتایا کہ پاکسان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کی جانب سے ٹیلی کام کمپنیوں کو کل فائیو جی لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فائیو جی لائسنس کے اجرا کے حوالے سے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔

پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ ٹیلی کام کمپنیوں کو فائیو جی لائسنس کل جاری کر دیا جائے گا، ٹیلی کام کمپنیوں نے پی ٹی اے کو بینک گارنٹی جمع کروا دی ہے اور لائسنس کے اجرا کی صورت میں کمپنیاں عیدالفطر پر 5جی سروس شروع کرسکیں گی۔

ذرائع نے بتایا کہ تینوں ٹیلی کام کمپنیوں کو ایک ساتھ لائسنس کا اجرا کیا جائے گا، فائیو جی اسپیکٹرم خریدنے والی ہر کمپنی 15 ملین ڈالرز کی بینک گارنٹی جمع کروانے کی پابند ہے اور کمپنیاں فائیو جی لائسنس کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے بینک گارنٹی جمع کروائیں گی۔

حکام نے بتایا کہ لائسنس شرائط کے مطابق ہر کمپنی ایک ہزار نئی ٹیلی کام سائٹس لگانے کی پابند ہے، ہر کمپنی دور افتادہ کم کوریج والے علاقوں میں 200 سائٹس لگانے کی پابند ہے۔

مزید بتایا گیا کہ پی ٹی اے نے حال ہی میں فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل کیا، پی ٹی اے نے597 میگاہرٹز میں سے 480 میگا ہرٹز سپیکٹرم نیلام کیا اور فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی سے حکومت کو 510 ملین ڈالر ریونیو حاصل ہوگا۔
