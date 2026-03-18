حکومت نے اسلام آباد میں عیدالفطر پر صارفین کو فائیو جی سروس کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ابتدائی طور پر وفاقی دارالحکومت کے چند علاقوں میں شہری عید پر تیز ترین انٹرنیٹ سے مستفید ہوسکیں گے۔
ایکسپریس نیوز کو ذرائع نے بتایا کہ پاکسان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کی جانب سے ٹیلی کام کمپنیوں کو کل فائیو جی لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فائیو جی لائسنس کے اجرا کے حوالے سے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔
پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ ٹیلی کام کمپنیوں کو فائیو جی لائسنس کل جاری کر دیا جائے گا، ٹیلی کام کمپنیوں نے پی ٹی اے کو بینک گارنٹی جمع کروا دی ہے اور لائسنس کے اجرا کی صورت میں کمپنیاں عیدالفطر پر 5جی سروس شروع کرسکیں گی۔
ذرائع نے بتایا کہ تینوں ٹیلی کام کمپنیوں کو ایک ساتھ لائسنس کا اجرا کیا جائے گا، فائیو جی اسپیکٹرم خریدنے والی ہر کمپنی 15 ملین ڈالرز کی بینک گارنٹی جمع کروانے کی پابند ہے اور کمپنیاں فائیو جی لائسنس کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے بینک گارنٹی جمع کروائیں گی۔
حکام نے بتایا کہ لائسنس شرائط کے مطابق ہر کمپنی ایک ہزار نئی ٹیلی کام سائٹس لگانے کی پابند ہے، ہر کمپنی دور افتادہ کم کوریج والے علاقوں میں 200 سائٹس لگانے کی پابند ہے۔
مزید بتایا گیا کہ پی ٹی اے نے حال ہی میں فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل کیا، پی ٹی اے نے597 میگاہرٹز میں سے 480 میگا ہرٹز سپیکٹرم نیلام کیا اور فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی سے حکومت کو 510 ملین ڈالر ریونیو حاصل ہوگا۔