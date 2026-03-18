ایران 20 روز سے جاری جنگ میں متعدد شہادتوں کے باوجوداسرائیل کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے اسرائیل کے اہم ترین ہوئی اڈّے بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائل برسائے ہیں جس میں بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔
اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یہ میزائل صبح کے وقت داغے تاہم ان میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کردیا گیا تھا البتہ میزائلوں کے ٹکڑے ہینگرز پر کھڑے طیاروں پر گرے۔
اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرنے سے تین طیاروں کو شدید نقصان پہنچا جب کہ ایک طیارے میں آگ بھی بھڑک اُٹھی تھی۔
جس کے باعث فوری طور پر فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیموں کو طلب کیا گیا اور طیارے میں لگی کو بجھایا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن طیاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
دوسری جانب ایران کے حملوں میں اسرائیل کے متعدد علاقوں میں گھروں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ درجن سے زائد گھر اور گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔
ایران کے ان حملوں میں تیزی اسرائیل کے گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد دیکھی گئی ہے جب کہ سپریم لیڈر نے علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔