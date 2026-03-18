سوشل میڈیا کا دور، عید کارڈز کا برسوں پرانا رواج ختم

رمضان کے آغازمیں ہی اشعاراور پیغامات سے مزین کارڈز کے اسٹالز سج جاتے تھے

طالب فریدی March 19, 2026
لاہور:

جدید ٹیکنالوجی اورسوشل میڈیا کی گہماگہمی سے دلکش اور دل کوچھو جانے والی شاعری سے مزین عید کارڈز کا برسوں پرانا رواج دم توڑ گیا۔

کچھ عرصہ قبل جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی دکانوں، بازاروں اور جگہ، جگہ عیدکارڈزکے اسٹالز سج جاتے تھے۔

لوگ عید کارڈز خرید کر ان پر محبت بھرے پیغامات اور شاعری تحریرکرتے اور انہیں ڈاک، خود یاکسی کے ذریعے اپنے دوستوں،عزیز و اقارب کو بھیجتے تھے۔

ڈاک خانوں پر عید کارڈزکی بکنگ عید سے تقریباً ایک ہفتہ قبل بند کردی جاتی تھی، تاکہ کارڈز بروقت منزل تک پہنچ سکیں۔

عیدکارڈ موصول ہونے پر لوگوں کی خوشی دوبالاہوجاتی تھی اور وہ اسے یادگارکے طور پر سنبھال کر بھی رکھتے تھے۔

اب واٹس ایپ، ایس ایم ایس، فیس بک اوردیگر ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے عید کی مبارکباد چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔

پوسٹ ماسٹر جنرل سینٹر پنجاب ضیاء اللہ کاکہناہے کہ ایک دور تھاکہ رمضان شروع ہوتے ہی پوسٹ آفس میں تھیلوں کے تھیلے صرف عید کارڈز کے ہوتے تھے۔
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا 'اے آئی ٹور'

