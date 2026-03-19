بنگلا دیش سے ون ڈے سیریز؛ فخر زمان نے عدم دستیابی کی وجہ بتا دی

پاکستان کو بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں 1-2 سے شکست کا بھی سامنا کرںا پڑا

اسپورٹس ڈیسک March 19, 2026
پاکستان ٹیم کے اوپنر بیٹر فخر زمان نے بنگلا دیش سے ون ڈے سیریز کے لیے دستیاب نہ ہونے کی وجہ بتا دی۔

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے فخر زمان کو بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں شامل نہیں کیا گیا تھا جس پر مختلف آراء قائم کی جا رہی تھیں۔

پاکستان کو بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں 1-2 سے شکست کا بھی سامنا کرںا پڑا، قومی ٹیم کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہے۔ قومی ٹیم نے 4 نئی کھلاڑیوں کو ون ڈے میں ڈیبیو کروایا تھا۔

اپنی عدم شرکت سے متعلق فخر زمان کا کہنا تھا کہ میں ایک روزہ میچز کھیلنے کے لیے 100 فیصد فٹ نہیں تھا اور اس معاملے میں عاقب جاوید درست ہیں۔

پاکستانی بلے باز کا کہنا تھا کہ میں نے نیشنل ٹی 20 کپ میں شرکت 15 مارچ کو ہونے والے فٹنس ٹیسٹ میں کلیئرنس ملنے کے بعد کی۔
