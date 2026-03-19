پاکستان ٹیم کے اوپنر بیٹر فخر زمان نے بنگلا دیش سے ون ڈے سیریز کے لیے دستیاب نہ ہونے کی وجہ بتا دی۔
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے فخر زمان کو بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں شامل نہیں کیا گیا تھا جس پر مختلف آراء قائم کی جا رہی تھیں۔
پاکستان کو بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں 1-2 سے شکست کا بھی سامنا کرںا پڑا، قومی ٹیم کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہے۔ قومی ٹیم نے 4 نئی کھلاڑیوں کو ون ڈے میں ڈیبیو کروایا تھا۔
اپنی عدم شرکت سے متعلق فخر زمان کا کہنا تھا کہ میں ایک روزہ میچز کھیلنے کے لیے 100 فیصد فٹ نہیں تھا اور اس معاملے میں عاقب جاوید درست ہیں۔
پاکستانی بلے باز کا کہنا تھا کہ میں نے نیشنل ٹی 20 کپ میں شرکت 15 مارچ کو ہونے والے فٹنس ٹیسٹ میں کلیئرنس ملنے کے بعد کی۔