کراچی:
سندھ ہائیکورٹ نے سابق چیئرمین ایف بی آر سید شبر زیدی اور دیگر کی گرفتار کے خلاف ٹھٹھہ کی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔
ٹھٹھہ کی عدالت کے فیصلے کے خلاف سابق چیئرمین ایف بی آر سید شبر زیدی اور دیگر کی نظرثانی درخواست پر سماعت ہوئی۔
سندھ ہائیکورٹ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ٹھٹھہ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ماتحت عدالت کی کارروائی بھی کالعدم قرار دے دی۔
ٹھٹھہ کورٹ نے اسد رضوی کی شکایت پر شبر زیدی،عمرمحمد، علی احسن اور فہد خان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔
جسٹس محمد حسن اکبر نے ریمارکس دیے کہ ماتحت عدالت نے دائرہ کار سے ہٹ کر فیصلہ کیا، ہائیکورٹ میں زیر سماعت مقدمے کے الفاظ پر ٹھٹھہ میں شکایت دائر نہیں ہو سکتی اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر دوسرے شہر کی عدالت میں مقدمہ نہیں ہو سکتا۔
ٹھٹھہ کی عدالت نے شبر زیدی اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ فہد حسین اور مکش کمار تلریجا ایڈووکیٹس نے استدعا کی تھی کہ ٹھٹھہ کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا جائے۔
ٹھٹھہ کورٹ میں شکایت درج کروائی گئی تھی کہ سندھ ہائیکورٹ کے مقدمے میں قابل اعترض الفاظ استعمال کیے گئے، ان الفاظ سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا جس سے درخواست گزار وابستہ ہے۔