سانحہ گل پلازہ: بورڈ آف ریوینیو گل پلازہ کی اہم دستاویزات پیش کرنے میں ناکام

10 مارچ کو بورڈ آف ریونیو کمیشن کی جانب سے خط لکھ کر 13 مارچ تک ریکارڈ طلب کیا گیا تھا

کورٹ رپورٹر March 19, 2026
سانحہ گل پلازہ، بورڈ آف ریوینیو گل پلازہ کی اہم دستاویزات پیش کرنے میں ناکام، جوڈیشل کمیشن نے سنئیر ممبر بورڈ آف ریونیو خالد حیدر شاہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔

رجسٹرار جوڈیشل کمیشن اقبال حسن کی جانب سے جاری کیے گئے سمن میں کہا گیا ہے کہ 10 مارچ کو بورڈ آف ریونیو کمیشن کی جانب سے خط لکھ کر 13 مارچ تک ریکارڈ طلب کیا گیا تھا۔

بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تاحال ریکارڈ پیش نہیں کیا جاسکا ہے۔ لہذا 25 مارچ تک گل پلازہ سے متعلق ریکارڈ وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے، ریکارڈ کے ساتھ وضاحت بھی پیش کی جائے کہ 13 مارچ کے احکامات پر کیوں عمل درآمد نہیں کیا گیا۔

اگر 25 مارچ تک گل پلازہ کا ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا تو قانون کے مطابق ضروری کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ طلب کیئے گئے ریکارڈ میں ریوینیو انٹریز، منتقلی اور رجسٹریز کا تمام ریکارڈ پیش کیا جائے۔

نوٹی فیکشن، الاٹمنٹ، ٹرانسفرز اور گل پلازہ سے متعلق جو بھی آرڈرز ہیں پیش کریں۔ بورڈ آف ریونیو گل پلازہ کے نقشے و دیگر جو بھی ریکارڈ ہے اس حوالے سے اسے پیش کریں۔
