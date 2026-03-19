کیوی کرکٹر گلین فلپس نے بطور پائلٹ بھی مہارت ثابت کردی

فلپس نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کی جس میں وہ نہایت مہارت کے ساتھ طیارے کو زمین پر اتارتےنظرآئے.

اسپورٹس ڈیسک March 19, 2026
نیوزی لینڈ کے گلین فلپس نے بطور پائلٹ بھی مہارت ثابت کردی، انھوں نے آکلینڈ کے آرڈمور ایروڈروم پر ایک چھوٹا طیارہ کامیابی سے لینڈ کیا۔

فلپس نے ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، جس میں وہ نہایت مہارت کے ساتھ طیارے کو محفوظ انداز میں زمیں پر اتارتے نظر آئے۔

گلین فلپس کو کرکٹ میں ایک مکمل آل راؤنڈر مانا جاتا ہے، وہ شاندار فیلڈر، کارآمد بولر، وکٹ کیپر اور پاور ہٹر ہیں، اب انھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میدان کے باہر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں.

فلپس اس وقت کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، حال ہی میں انھوں نے آرڈمور فلائنگ اسکول میں طلبہ اور انسٹرکٹرز کے ساتھ وقت بھی گزارا.

انھوں نے کہا کہ یہ میرا بہت بڑا شوق ہے، اگر میں کرکٹر نہ ہوتا اور وسائل پاس ہوتے تو شاید میں پائلٹ ہی بنتا، مجھے فضا میں رہنا بیحد پسند ہے، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پائلٹ کے طور پر کیریئر اختیار کرنا چاہوں گا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
