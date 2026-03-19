متعدد اسلامی ممالک نے کل بروز جمعہ عید الفطر منانے کا اعلان کردیا

سعودی عرب میں بھی کل عید الفطر منائی جائے گی

ویب ڈیسک March 19, 2026
facebook whatsup

خلیجی ممالک میں گزشتہ روز ہلال عید نظر نہ آنے کے باعث آج 30 واں روزہ مکمل کرلیا گیا اور کل بروز جمعہ 20 مارچ کو عید الفطر منائی جائے گی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات، عراق، یمن، لبنان، کویت، بحرین اور قطر وغیرہ میں آج رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل ہوگئے۔

گزشتہ روز ان ممالک میں چاند کی رویت نہیں ہوئی تھی اور ملکی اداروں نے اعلان کیا تھا کہ 30 روزے مکمل کرنے کے بعد عید الفطر بروز جمعہ منائی جائے گی۔

علاوہ ازیں آج جن ممالک میں چاند دیکھا جارہا ہے گا ان میں پاکستان سمیت ترکیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، سنگاپور، بھارت، بنگلا دیش، ایران، عراق، عمان، اردن، شام، مصر، لیبیا، تیونیس، الجزائر، مراکش، اور موریطانیہ شامل ہیں۔

ماہرین فلکیات کے مطابق ایشائی ممالک میں آج چاند نظر نہ آنے کے امکان زیادہ قوی ہیں اس لیے گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سمیت متعدد ایشیائی ممالک میں عید بروز ہفتہ ہونے کا امکان ہے۔

تاہم حتمی اعلان حکومتوں کی جانب سے شہادتیں موصول ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر کیا جائے گا جس کے لیے انتظار اب کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے۔ چاند نماز مغرب کے فوری بعد سے دیکھا جاتا ہے۔

خیال رہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چاند کی رویت کے لیے الگ الگ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ممالک میں روایتی رویت کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ بعض جگہوں پر فلکیاتی حسابات اور دیگر ممالک کے اعلانات کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔

ماہرین موسمیات کے مطابق چاند کی رویت ہر سال موسمی حالات اور جغرافیائی پوزیشن کے باعث مختلف ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں عید کے دن میں فرق آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید الفطر خوشی اور شکرانے کا تہوار ہے جو رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد منایا جاتا ہے اور اس موقع پر خصوصی عبادات اور سماجی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

Mar 19, 2026 12:26 PM |
نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

 Mar 19, 2026 10:40 AM |
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

 Mar 18, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

علی لاریجانی کے قاتلوں کو جلد سخت سزا بھگتنی پڑے گی؛ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای

Express News

امریکا ایران جنگ پر ٹرمپ کی پاکستان کو مبینہ وارننگ؟ حقیقت سامنے آگئی

Express News

انٹیلی جنس وزیر اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں شہید ہوگئے؛ ایرانی صدر کی تصدیق

Express News

ایران؛ اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں سویڈش شہری کو پھانسی

Express News

سعودی عرب میں عید کا چاند؛ بڑا اعلان سامنے آگیا

Express News

سعودیہ، قطر اور امارات میں تیل تنصیبات کے قریب رہنے والے فوری علاقہ خالی کردیں؛ ایران

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو