عمران خان، بشریٰ بی بی سے ملاقات کیلئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا وزیراعظم کو خط

عیدالفطر مذہبی تہوار ہے، خاندان اور قریبی رشتہ داروں سے ملاقات زیرحراست افراد کا بھی قانونی حق ہے، سہیل آفریدی

شاہد حمید March 19, 2026
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی نے عیدالفطر کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے اڈیالہ جیل میں اہل خانہ کی ملاقاتوں کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کو باقاعدہ خط ارسال کر دیا۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط میں نشان دہی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس وقت اڈیالہ جیل میں زیر حراست ہیں اور ان سے اہل خانہ کی ملاقاتوں کے حوالے سے معاملہ پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے تاکہ قانونی تقاضوں اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔

انہوں اپنے خط میں کہا ہے کہ عیدالفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے، جس کے موقع پر خاندان اور قریبی اہل خانہ سے ملاقات کا حق دیا جانا چاہیے، جو زیر حراست افراد کا قانونی حق بھی ہے۔

خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ عدالتوں کے احکامات اور جیل مینوئل کے قواعد کے باوجود قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی حقوق کی فراہمی سے محروم رکھا جا رہا ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔

سہیل آفریدی نے خط میں پاکستان پریزن رولز 1978 اور پریزنز ایکٹ 1894 کی متعلقہ شقوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، انسانی سلوک اور مناسب طبی سہولیات فراہم کرنا قانونی ذمہ داری ہے۔

وزیراعلیٰ کے پی نے وزیراعظم کو متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرنے کا اظہار کیا ہے تاکہ عمران خان اور ان کی اہلیہ  کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا قانون کے مطابق حق دیا جاسکے۔
کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

بھارتی ہدایتکار نے فلم 'دھرندھر 3' کی تصدیق کردی؟

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

متعلقہ

Express News

ایران جنگ سے کراچی کی فضا میں زہریلے مواد کی افواہیں بے بنیاد ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات

Express News

شوال کا چاند دیکھنے کیلیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

