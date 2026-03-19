ماہ شوال کا چاند، مفتی پوپلزئی کی کمیٹی نے عید سے متعلق اعلان کردیا

جامع مسجد قاسم میں اجلاس مولانا خیر البشر کی نگرانی میں ہوا، جس میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا

اسٹاف رپورٹر March 19, 2026
مفتی پوپلزئی کی رویت ہلال کمیٹی نے بھی ہفتے کو عید الفطر منانے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پشاور کے علاقے تھانہ کابلی میں قائم جامع مسجد قاسم خان میں  ماہ شوال 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کیلیے مفتی پوپلزئی کی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا۔

شوال کا چاند دیکھنے کیلیے اجلاس مولانا خیر البشر کی زیر نگرانی ہوا جبکہ مفتی پوپلزئی طبیعت ناسازی کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے۔

اجلاس میں متفقہ طور پر چاند نظر نہ آنے اور 30 روزے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

کمیٹی کے مطابق یکم شوال اور عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتے کو مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی۔

 
