امریکا اسرائیل فوراً جنگ ختم کریں؛ ایران بھی ہمسائیوں پر حملے نہ کرے؛ اقوام متحدہ

یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے جس سے پہلے ہی لاکھوں افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں، انتونیو گوتریس

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ پر اہم بیان جاری کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سربراہ نے امریکا اور اسرائیل سے ایران کے خلاف جاری جنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ تنازع بے قابو ہوسکتا ہے۔

انھوں نے ایران سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک پر حملے بند کردے کیوں کہ یہ ممالک جنگ میں فریق نہیں ہیں۔

انتونیو گوتریس نے آبنائے ہرمز کی بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لاکھوں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حالانکہ ان کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔

سربراہ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ یہ جنگ نہ صرف عام شہریوں کے لیے شدید تکالیف کا باعث بن رہی ہے بلکہ عالمی معیشت پر بھی اس کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس تنازع کے نتائج خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔

جس کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات اور اڈوں کو نشانہ بنایا جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی حالیہ اجلاس میں خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی تھی اور ایران سے انہیں روکنے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ اسی اجلاس میں امریکا نے روس کی جانب سے پیش کی گئی کشیدگی کم کرنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو