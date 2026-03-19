محبت والے انداز میں خرم بھٹی کے چہرے پر ہاتھ لگ گیا تھا، بشیر میمن صدر ن لیگ سندھ

گورنر نہال ہاشمی بشیر میمن کے گھر گئے، جس کے بعد ایسی خبریں سامنے آئیں تھیں

عامر خان March 19, 2026
گورنر سندھ نہال ہاشمی کے مسلم لیگ ن سندھ بشیر میمن کی رہائش گاہ کے دوران کئی لیگی رہنماؤں کے دوران تنظیمی امور پر بحث ہوئی اور گورنر سندھ کے قریبی ساتھی کو صوبائی صدر نے مبینہ طور پر تھپڑ بھی مارا۔

بشیر میمن کی رہائش گاہ پر ملاقات کے دوران کی کچھ باتیں سوشل میڈیا پر سامنے آئیں اور دعویٰ کیا گیا کہ بشیر میمن نے گورنر سندھ کی موجودگی میں پارٹی کے سینئر رہنما خرم بھٹی کو مبینہ طور تھپڑ مارا ہے۔

اس حوالے سے یہ تاثر سامنے آرہا ہے کہ ن لیگ سندھ کے رہنماؤں مبینہ طور پراختلافات پیدا ہوگئے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کی جانب سے رابطہ کرنے پر مسلم لیگ ن سندھ کے صدر بشیر میمن نے بتایا کہ مسلم لیگ ن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، گورنر سندھ نہال ہاشمی میرے گھر آئے اور میں نے انہیں خوش آمدید کہا۔

انہوں نے کہا کہ اس موقع پر پارٹی رہنما خرم بھٹی بھی موجود تھے، جس میں مختلف امور پر بات ہوئی، یہ جمہوری عمل کا حصہ یے، میرا ہاتھ محبت والے انداز میں خرم بھٹی کے چہرے پر لگ گیا تھا۔

بشیر میمن کے مطابق ’میں نے خرم بھٹی کے چہرے پر ہاتھ لگا کر کہا کہ کیا بات ہے آجکل آپ شیو نہیں کررہے ہیں، جس پر یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ میں نے خرم بھٹی کو تھپڑ مارا ہے، یہ الزام غلط ہے۔

بشیر میمن نے کہا کہ خرم بھٹی میرے بچوں جیسا اور پارٹی کا رہنما ہے، میڈیا پر کیے جانے والے دعوے غلط ہیں۔
