بدعنوانی کے الزامات؛ اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سمیت 3ملازمین معطل

ایک ہفتے میں تسلی بخش جواب نہ دینے پر ملازمت سے برطرفی یا بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

عمران اصغر March 20, 2026
راولپنڈی:

اڈیالہ جیل میں فرائض میں غفلت اور بدعنوانی کے سنگین الزامات پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سمیت 3 ملازمین کو 90 روز کے لیے معطل کر دیا گیا،  جبکہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے تمام افراد کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔

معطل ہونے والوں میں انچارج ویٹنگ شیڈ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عمران شہزاد، انچارج سامان تلاشی وارڈر سہیل احمد اور امدادی سامان وصولی وارڈر شفقت نوید شامل ہیں۔ یہ کارروائی ڈی جی مانیٹرنگ ہوم ڈیپارٹمنٹ اطہر سعید کے اچانک دورے کے دوران عمل میں لائی گئی۔

دورے کے دوران وارڈر سہیل احمد کی جرابوں سے 18 ہزار 220 روپے برآمد ہوئے۔  یہ نقدی مبینہ طور پر ملاقاتیوں سے سامان کی وصولی کے عوض رشوت کے طور پر لی گئی تھی۔ اسی طرح وارڈر سہیل احمد کو مبینہ رشوت خوری کے باعث معطل کیا گیا ہے۔

وارڈر شفقت نوید کو غیر قانونی سرگرمی روکنے میں ناکامی پر جبکہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عمران شہزاد کو بطور انچارج اپنے ماتحت عملے کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہنے پر معطل کیا گیا۔ ان تمام افراد سے ایک ہفتے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔

محکمہ داخلہ نے تمام معطل ملازمین کو ذاتی حیثیت میں سماعت کے لیے 25 مارچ کو طلب کر لیا ہے، جنہیں تسلی بخش جواب نہ دینے کی صورت میں پیڈا ایکٹ کے تحت ملازمت سے برطرفی یا بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

 Mar 19, 2026 07:31 PM |
بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

Mar 19, 2026 12:26 PM |
نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

 Mar 19, 2026 10:40 AM |

Express News

محبت والے انداز میں خرم بھٹی کے چہرے پر ہاتھ لگ گیا تھا، بشیر میمن صدر ن لیگ سندھ

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں جمعے کو عید منانے کا اعلان

Express News

ماہ شوال کا چاند، مفتی پوپلزئی کی کمیٹی نے عید سے متعلق اعلان کردیا

Express News

وزیراعلیٰ سندھ نے عید کے موقع پر قیدیوں کو 90 روز کی معافی دے دی

