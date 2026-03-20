انگلینڈ کی دی ہنڈریڈ دنیا کی بہترین لیگ قرار، پی ایس ایل کا کون سا نمبر؟

آئی پی ایل کو کھلاڑیوں کے حقوق، تنظیم سازی کی آزادی اور تنازعات کے حل کے نظام میں کمزور قرار دیا گیا

اسپورٹس ڈیسک March 20, 2026
پلیئرز ویلفیئر میں دی ہنڈریڈ کو دنیا کی بہترین لیگ قرار دے دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ورلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے پلیئرز ویلفیئر اور حقوق کے معاملے میں دنیا بھر کی لیگز کی درجہ بندی کی ہے۔

انگلینڈ کی دی ہنڈریڈ کے جنوبی افریقا کی ایس اے 20 لیگ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ دنیا کی بہترین لیگ کی دعوے دار آئی پی ایل تیسرے نمبر پر ہے۔

ورلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھارتی لیگ کو کھلاڑیوں کے حقوق، تنظیم سازی کی آزادی اور تنازعات کے حل کے نظام میں کمزور قرار دیا گیا ہے۔

اس درجہ بندی میں آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کا چوتھا نمبر ہے جبکہ پاکستان کی پی ایس ایل پی ایس ایل کو پانچویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |
’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

 Mar 20, 2026 11:44 AM |
یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

Mar 20, 2026 09:51 AM |

متعلقہ

Express News

کیوی کرکٹر گلین فلپس نے بطور پائلٹ بھی مہارت ثابت کردی

Express News

میکسیکو ایران کے فٹبال ورلڈ کپ میچز کی میزبانی کے لیے تیار

Express News

بنگلا دیش سے ون ڈے سیریز؛ فخر زمان نے عدم دستیابی کی وجہ بتا دی

Express News

بابراعظم کو بیٹنگ تکنیک میں بہتری لانے کا مشورہ

Express News

جنگی ماحول کے باوجود کرکٹ کا میلہ بروقت سجے گا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کا فائنل بارش کے باعث منسوخ

