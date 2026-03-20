لاہور:
ملک کے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر کارگو شپمنٹس پر اضافی چارجز لگانے کے معاملے پر فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کو خط لکھ دیا۔
خط کے متن کے مطابق گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنیوں نے ایئر کارگو شپمنٹس پر فی کلو 50 روپے ایڈہاک چارجز عاید کر دیے جس کے باعث پاکستان سے ایئر کارگو شپمنٹس پر اضافی بوجھ سے ایکسپورٹرز کو نقصان ہوگا۔
ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی فوری معاملے کا نوٹس لیکر اضافی چارجز واپس کروائیں۔
خط کے متن کے مطابق ملک بھر کے ایئرپورٹس سے سبزیوں اور پھلوں کی ایکسپورٹ رک گئی، ایئر کارگو چارجز فوری واپس لیے جائیں اور گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنیوں سے وضاحت طلب کی جائے۔ فضائی راستے سے ایکسپورٹ رکنے کا خدشہ بڑھ گیا جس کے سبب ملک کو کروڑوں ڈالر کا زرمبادلہ کا نقصان ہوگا۔
خط میں اس سے قبل گوشت ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں کی ایسوسی ایشن نے بھی معاملے پر شدید احتجاج کیا تھا۔