فیفا کا امتیازی سلوک کیخلاف اسرائیل فٹبال ایسوسی ایشن پر جرمانہ

اسرائیل فٹبال ایسوسی ایشن امتیازی سلوک اور کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی کی مرتکب قرار پائی

اسپورٹس ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

فیفا کی ڈسپلنری کمیٹی نے اسرائیل فٹبال ایسوسی ایشن کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق فیفا کی ڈسپلنری کمیٹی کی جانب سے کارروائی فلسطین فٹبال ایسوسی ایشن کی درخواست پر شروع کی گئی۔

اسرائیل فٹبال ایسوسی ایشن امتیازی سلوک اور کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی کی مرتکب قرار پائی۔

فیفا نے اسرائیل فٹبال ایسوسی ایشن پر ایک لاکھ 90 ہزار ڈالرز جرمانہ عائد کرکے ساتھ ہی اسرائیل سخت وارننگ جاری کردی ہے۔

فیفا کمیٹی نے 3 ہوم میچز میں امتیازی سلوک کے خلاف نمایاں بینر آویزاں کرنے کی ہدایت کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو