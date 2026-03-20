مشرق وسطیٰ میں کشیدگی: انگلینڈ میں استعمال ہونیوالی گیندوں کی قلت کا خطرہ

حالیہ فضائی پابندیوں اور پروازوں میں کمی کے باعث ترسیل کا عمل شدید متاثر ہوا ہے

اسپورٹس ڈیسک March 20, 2026
انگلینڈ کے ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔

برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کاؤنٹی چیمپئن شپ سے قبل ڈیوکس کرکٹ بالز کی فراہمی متاثر ہوئی ہے جو انگلش کرکٹ کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں۔

ڈیوکس بال کا لیدر اگرچہ انگلینڈ میں تیار کیا جاتا ہے، تاہم اس کی سلائی برصغیر میں کی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان بالز کو مغربی ایشیا کے فضائی راستوں کے ذریعے یورپ منتقل کیا جاتا ہے، مگر حالیہ فضائی پابندیوں اور پروازوں میں کمی کے باعث ترسیل کا عمل شدید متاثر ہوا ہے۔

برٹش کرکٹ بالز لمیٹڈ کے مالک کے مطابق بالز کی کمی نہیں، لیکن انہیں یورپ پہنچانا مشکل اور مہنگا ہو چکا ہے جبکہ فریٹ کے اخراجات میں تین گنا تک اضافہ ہو گیا ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |
نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |
’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

 Mar 20, 2026 01:29 PM |

متعلقہ

Express News

کیوی کرکٹر گلین فلپس نے بطور پائلٹ بھی مہارت ثابت کردی

Express News

میکسیکو ایران کے فٹبال ورلڈ کپ میچز کی میزبانی کے لیے تیار

Express News

بنگلا دیش سے ون ڈے سیریز؛ فخر زمان نے عدم دستیابی کی وجہ بتا دی

Express News

بابراعظم کو بیٹنگ تکنیک میں بہتری لانے کا مشورہ

Express News

جنگی ماحول کے باوجود کرکٹ کا میلہ بروقت سجے گا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کا فائنل بارش کے باعث منسوخ

