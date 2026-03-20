تیسرا ٹی ٹوئنٹی: نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی

نیوزی لینڈ کو پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں 1-2 کی برتری حاصل ہوگئی ہے

اسپورٹس ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔

آکلینڈ کے ایڈن پارک میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

جنوبی افریقا نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بنائے، نکوبانی موکوئینا ناٹ آؤٹ 26 اور جارج لنڈے 23 رنز بناکر نمایاں رہے۔

نیوزی لینڈ کی جانب سے کائل جیمیسن، بین سیئرز اور مچل سینٹنر نے 2، 2 جبکہ لوکی فرگیوسن، کول میکونکی اور جمی نیشم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

نیوزی لینڈ نے ہدف باآسانی 16.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ ٹام لیتھم 63 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

جنوبی افریقا کی جانب سے کیشو مہاراج اور لوتھو سپاملا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس فتح کے ساتھ نیوزی لینڈ کو پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں 1-2 کی برتری حاصل ہوگئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو