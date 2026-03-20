تیسرا ٹی ٹوئنٹی: نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی

نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔
آکلینڈ کے ایڈن پارک میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
جنوبی افریقا نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بنائے، نکوبانی موکوئینا ناٹ آؤٹ 26 اور جارج لنڈے 23 رنز بناکر نمایاں رہے۔
نیوزی لینڈ کی جانب سے کائل جیمیسن، بین سیئرز اور مچل سینٹنر نے 2، 2 جبکہ لوکی فرگیوسن، کول میکونکی اور جمی نیشم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
نیوزی لینڈ نے ہدف باآسانی 16.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ ٹام لیتھم 63 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔
جنوبی افریقا کی جانب سے کیشو مہاراج اور لوتھو سپاملا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس فتح کے ساتھ نیوزی لینڈ کو پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں 1-2 کی برتری حاصل ہوگئی ہے۔