عید کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان

گزشتہ 24 گھںٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوئی، سب سے زیادہ بارش راولاکوٹ میں 25 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی

نعیم اصغر March 20, 2026
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ عید کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر اور بالائی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھںٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوئی، سب سے زیادہ بارش راولاکوٹ میں 25، مظفرآباد میں 20، مری میں 20 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ سبی 33، شہید بینظیر آباد اور ٹنڈوجام میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل عید کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا تاہم بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔

مزید بتایا گیا کہ اس دوران شام اور رات کو بالائی سندھ اور جنو بی پنجاب میں بھی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے، اسلام آباد اور گردونواح میں موسم خشک اور  مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بعداز دوپہر تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، خیبرپختونخواہ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مری، گلیات اور گردونواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ بعد از دوپہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔

پنجاب کے علاقوں میں ڈیرہ غازی خان، لیہ، بھکر، ملتان، راجن پور اور بہا ولپور میں شام اور رات کو تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک  رہے گا تاہم شام اور  رات میں سکھر، دادو، شہید بینظیر آباد، حیدرآباد، سانگھڑ، لاڑکانہ اور گردونواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |
نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |
’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

 Mar 20, 2026 01:29 PM |

متعلقہ

Express News

محبت والے انداز میں خرم بھٹی کے چہرے پر ہاتھ لگ گیا تھا، بشیر میمن صدر ن لیگ سندھ

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں جمعے کو عید منانے کا اعلان

Express News

ماہ شوال کا چاند، مفتی پوپلزئی کی کمیٹی نے عید سے متعلق اعلان کردیا

Express News

وزیراعلیٰ سندھ نے عید کے موقع پر قیدیوں کو 90 روز کی معافی دے دی

