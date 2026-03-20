ن لیگ کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی، حمزہ شہباز کو وفاقی عہدہ اور اہم پارٹی پوزیشن ملنے کا امکان

حمزہ شہباز نے وفاقی عہدے کیلیے پارٹی میں سیاسی کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، منظوری نوازشریف دیں گے، ذرائع

محمد الیاس March 20, 2026
مسلم لیگ (ن) قیادت نے سابق وزیراعلیٰ حمزہ شہباز کو پنجاب میں اہم پارٹی عہدہ دینے پر غور شروع کردیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کو مسلم لیگ (ن) کے ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق عید کے بعد مسلم لیگ ن کے سیاسی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کا امکان ہے۔

اعلیٰ قیادت نے صوبے میں پارٹی پوزیشن مضبوط کرنے کیلیے سابق وزیراعلی حمزہ شہباز کو ن لیگ پنجاب کا صدر بنانے پر غور شروع کردیا، جس کی منظوری نواز شریف دیں گے۔

ذرائع کے مطابق اس سے قبل حمزہ شہباز کو وفاق میں عہدے کی پیشکش کی گئی تھی تاہم انہوں نے ؤفاقی عہدے کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کرتے ہوئے ساتھ سیاسی کردار کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔

لیگی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کو صوبائی صدر بنا کر کارکنان کو متحرک اور ناراض کارکنان کو منانے کا ٹاسک دیاجائے گا۔ 
