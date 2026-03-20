وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) نے غیرقانونی فارن کرنسی اور حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم کو موچکو سے گرفتار کرکے ان کے قبضے سے کروڑوں مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد کرلیا۔
ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل (سی بی سی) کراچی نے غیر قانونی فارن کرنسی اور حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائی کی، مذکورہ کارروائی ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایات اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی نگرانی میں کی گئی۔
ترجمان نے بتایا کہ ایف آئی اے ٹیم نے غیر قانونی فارن کرنسی اور حوالہ ہنڈی کے خلاف آپریشن کیا اور ملزم عبدالرحمان سلطان کو موچکو پولیس اسٹیشن کراچی سے تحویل میں لیا۔
کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ملزم کے قبضے سے ایرانی کرنسی میں تقریباً 289 کروڑ مالیت کی رقم اور ایک موبائل فون بھی برآمد ہوا جس میں غیر قانونی لین دین کا ریکارڈ موجود ہے۔
ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ موبائل فون میں فارن کرنسی کی خرید و فروخت اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد پائے گئے ہیں، ملزم کو برآمد شدہ کرنسی اور شواہد سمیت ایف آئی اے سی بی سی کراچی منتقل کر دیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔