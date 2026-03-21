کراچی: تیز رفتار موٹرسائیکل سوار توازن برقرار نہ رکھ سکا، حادثے میں جاں بحق

کراچی:
کورنگی کے علاقے ناصر جمپ کرسچن آبادی کے قریب پیش آنے والے ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک راہگیر شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
ایمبولینس سروس حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور دونوں متاثرین کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا۔
ریسکیو حکام نے جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 45 سالہ بلال ولد چوہدری کے نام سے کی ہے، جبکہ زخمی ہونے والے 32 سالہ راہگیر کی شناخت انتھونی ولد جون کے طور پر ہوئی ہے، جسے اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری سے بائیک چلا رہا تھا کہ اچانک راہگیر سامنے آ گیا اور توازن برقرار نہ رہنے کے باعث ٹکراؤ ہوا، تاہم پولیس مزید شواہد جمع کر کے واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات کر رہی ہے۔