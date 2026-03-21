کراچی: تیز رفتار موٹرسائیکل سوار توازن برقرار نہ رکھ سکا، حادثے میں جاں بحق

تیز رفتاری سے چلانے کے دوران اچانک راہگیر سامنے آگیا اور حادثہ پیش آیا، ابتدائی اطلاعات

اسٹاف رپورٹر March 21, 2026
کورنگی کے علاقے ناصر جمپ کرسچن آبادی کے قریب پیش آنے والے ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک راہگیر شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

ایمبولینس سروس حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور دونوں متاثرین کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو حکام نے جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 45 سالہ بلال ولد چوہدری کے نام سے کی ہے، جبکہ زخمی ہونے والے 32 سالہ راہگیر کی شناخت انتھونی ولد جون کے طور پر ہوئی ہے، جسے اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری سے بائیک چلا رہا تھا کہ اچانک راہگیر سامنے آ گیا اور توازن برقرار نہ رہنے کے باعث ٹکراؤ ہوا، تاہم پولیس مزید شواہد جمع کر کے واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات کر رہی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

 Mar 21, 2026 11:39 AM |
ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں عید کے چاند کی خوشی میں ہوائی فائرنگ، نامعلوم گولیوں سے 9 افراد زخمی

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کا اعادہ

Express News

وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کردیا

Express News

ن لیگ کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی، حمزہ شہباز کو وفاقی عہدہ اور اہم پارٹی پوزیشن ملنے کا امکان

Express News

عید کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان

Express News

23 مارچ کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے نغمہ ریلیز کردیا

