لاہور، عید کے روز پتنگ بازی کرنے والے 14 ملزمان گرفتار

پولیس نے آن لائن آرڈر ڈلیور کرنے والے 3 پتنگ فروشوں کو بھی گرفتار کرلیا

سید مشرف شاہ March 21, 2026
لاہور کے علاقے کاہنہ میں پولیس نے عید کے روز پتنگ بازی کرنے والے 14 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کاہنہ سرکل پولیس عید کے روز پتنگ بازی و فروشی کیخلاف ان ایکشن لیتے ہوئے خفیہ اطلاع اور دوران پٹرولنگ کارروائیاں کر کے 17 ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میں 14 پتنگ باز اور 3 پتنگ فروش شامل ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائیاں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی ہدایت پر کی گئیں، پتنگ فروش آن لائن آرڈر پر شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگیں اور ڈور سپلائی کرتے تھے۔

ترجمان کے مطابق پتنگ بازوں کو پتنگ بازی کرتے ہوئے موقع سے گرفتار کیا گیا جبکہ ملزم سے 200 سے زائد پتنگیں اور 30 سے زائد کیمیکل و ڈور کی چرخیاں برآمد ہوئیں ہیں۔

پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کر کے انہیں انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کردیا جبکہ ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم کی کاہنہ سرکل ٹیموں کو شاباش دی۔

 
