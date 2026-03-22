کراچی، سپر ہائی وے نئی سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثہ ایک شخص جاں بحق

راہگیر کی شناخت ویکٹر جان ولد جوسف جان کے نام سے ہوئی ہے

محمد شاہ میر خان March 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں سپر ہائی وے پر نیو سبزی منڈی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر جاں بحق ہوگیا.

چھیپا حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو فوری طور پر چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

جاں بحق ہونے والے راہگیر کی شناخت ویکٹر جان ولد جوسف جان کے نام سے ہوئی ہے، جن کی عمر تقریباً 60 سال بتائی جاتی ہے۔

پولیس حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش کے دوران حادثہ نامعلوم کار سوار شخص کی تیز رفتاری کے باعث بتایا جارہا ہے۔

تاہم واقعے کے حوالے سے مزید تفتیش کی جارہی ہے جبکہ حادثے کے بعد فرار کار ڈرائیور کی تلاش بھی جاری ہے
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو