راولپنڈی، ایک ہی دن میں ڈکیتی و چوری کی 3 وارداتیں

تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں واقع گھر میں چوری کی دو وارداتیں پیش آئی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق عید پر عزیز اقارب سے ملنے جانے والوں کے گھروں کا صفایا کردیا گیا، چور گھروں کے تالے کھڑکیاں توڑ کر 3 لاکھ روپے ۔لائی زیورات لے کر فرار ہوگئے۔
چوری کی وارداتیں نجی ہاوسنگ سوسائٹی سیکٹر فور اور گلشن آباد میں ہوئیں۔ پولیس نے سیدہ زویا اور محمد اسد کی درخواست پر ضابطہ کی کارروائی شروع کردی ہے۔
اسی طرح تھانہ صدر بیرونی کے علاقے ڈھوک نور میں بھی ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔
موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دو سگے بھائیوں سے موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
پولیس نے متاثرہ بھائیوں کے والد اشتیاق احمد کی شکایت پر ضابطہ کی کارروائی شروع کردی ہے۔