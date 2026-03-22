راولپنڈی، ایک ہی دن میں ڈکیتی و چوری کی 3 وارداتیں

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دو سگے بھائیوں سے موبائل فون اور نقدی چھین لی

March 22, 2026
facebook whatsup

تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں واقع گھر میں چوری کی دو وارداتیں پیش آئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق عید پر عزیز اقارب سے ملنے جانے والوں کے گھروں کا صفایا کردیا گیا، چور گھروں کے تالے کھڑکیاں توڑ کر 3 لاکھ روپے ۔لائی زیورات لے کر فرار ہوگئے۔

چوری کی وارداتیں نجی ہاوسنگ سوسائٹی سیکٹر فور اور گلشن آباد میں ہوئیں۔ پولیس نے سیدہ زویا اور محمد اسد کی درخواست پر ضابطہ کی کارروائی شروع کردی ہے۔

اسی طرح تھانہ صدر بیرونی کے علاقے ڈھوک نور میں بھی ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دو سگے بھائیوں سے موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس نے متاثرہ  بھائیوں کے والد اشتیاق احمد کی شکایت پر ضابطہ کی کارروائی شروع کردی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 06:58 PM |
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 02:28 PM |

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو