کراچی؛ نامعلوم ملزمان کی کتابوں کی دکان کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش، فوٹیج بھی سامنے آگئی

بظاہر واقعہ ذاتی دشمنی یا لین دین کا معلوم ہوتا ہے تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، پولیس

اسٹاف رپورٹر March 22, 2026
کراچی:

ناظم آباد سرسید اردو بازار میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے کتابوں کی دکان کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی گئی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ کہ نامعلوم ملزمان نے صرف ایک مخصوص دکان کو جلانے کی کوشش کی ہے، بظاہر واقعہ ذاتی دشمنی یا لین دین کا معلوم ہوتا ہے تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق رضویہ تھانے کے علاقے ناظم آباد سرسید اردو بازار میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے کتابوں کی دکان کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔

واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس کے مطابق عید کے پہلے روز رات سوا نو بجے ایک گاڑی اور موٹر سائیکل سوار 2 افراد دکان کے باہر آکر رکتے ہیں، گاڑی اور موٹر سائیکل سوار افراد آپس میں بات کرتے ہیں، اسی دوران گاڑی میں سوار افراد آگے چلے جاتے ہیں۔

موٹر سائیکل سوار افراد موٹر سائیکل گھما کر دکان کے باہر رک جاتے ہیں، موٹر سائیکل سوار ملزم ہیلمٹ پہنتا ہے اور دوسرے ملزم کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول یا کیمیکل موجود ہے۔

ہیلمٹ پہنا ملزم دوسرے ملزم سے بوتل لینے کے بعد پیٹرول یا کیمیکل دکان کے شٹر سے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ملزم ماچس کے ذریعے آگ لگانے کے بعد ساتھی کے ہمراہ موقع سے فرار ہو جاتا ہے۔ دکان میں آگ بھڑک جاتی ہے تاہم خوش قسمتی سے آگ سے دکان کو جزوی نقصان پہنچتا ہے۔

متاثرہ دکاندار کے مطابق علاقے میں موجود افراد نے دکان کے تالے توڑ کر دکان کو مکمل جلنے سے بچایا، دکان میں لگی آگ پھیلتی تو پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ متاثرہ دکاندار نے حکام سے واقعے کا نوٹس لیں اور آگ لگانے میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

ایس ایچ او رضویہ بشارت کا کہنا ہے کہ نامعلوم ملزمان نے صرف ایک مخصوص دکان کو جلانے کی کوشش کی ہے، بظاہر واقعہ ذاتی دشمنی یا لین دین کا معلوم ہوتا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
