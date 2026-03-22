آئی ایس پی آرکے ملی نغمےمیں ابھرتی گلوکارہ ترب نفیس نے اپنی شمولیت کواعزاز قرار دے دیا

نیشنل سانگ گانےسے پہلےمیوزک پلیٹ فارم پاکستان آئیڈل پراپنی صلاحیتوں کا لوہامنواچکی ہیں

آفتاب خان March 22, 2026
یوم پاکستان پرآئی ایس پی آرکےملی نغمےمیں کراچی کی ابھرتی گلوکارہ ترب نفیس نےاپنی شمولیت کوقومی اعزازقراردےدیا، ترب معروف موسیقاروستارنوازاستاد نفیس احمد خان کی صاحبزادی ہیں،نیشنل سانگ گانےسے پہلےمیوزک پلیٹ فارم پاکستان آئیڈل پراپنی صلاحیتوں کا لوہامنواچکی ہیں،نغمہ غیورپاکستانی قوم کےنام جوبُنیانٌ مَّرصُوص بن کرہرمحاذ پرڈٹ کرکھڑی ہے،ملی نغمےمیں معرکۂ حق میں افواج پاکستان کی بہادری وقربانی کا بےمثال امتزاج شامل کیاگیا ہے۔
 
یوم پاکستان کی مناسبت سےآئی ایس پی آرکےجاری کردہ نیا ملی نغمہ قومی جذبے کی علامت بن گیا،دشمن ملک کےخلاف دفاعی سرحدوں پربرسرپیکارافواج پاکستان اورپاکستانی عوام کوخراج تحسین پیش کرنے کےلیےجاری اس نغمے میں کراچی کی ہونہارگلوکارہ ترب نفیس نےبھی اپنی آوازکا جادوجگایا ہے۔

ترب معروف موسیقاروستارنوازاستاد نفیس احمد خان کی چھوٹی صاحبزادی ہیں،ترب نفیس نےمذکورہ ملی نغمےمیں دیگردوگلوکاروں کےساتھ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوزسےگفتگومیں ترب کا کہناتھا کہ ملی نغمے کےبول پاکستانیوں کےجذبے اورولولے کی عکاس ہے۔

ان کا کہناتھا کہ جس وقت اس نغمے کی ریکارڈنگ ہورہی تھی،توایک کنسرٹ کا ماحول بنایاگیاتھا،جس میں اصل آرڈینس موجود تھی اورشدید گرمی کے باوجود اس بھیٹرکا جذبہ دیدنی تھا،جوگلوکاروں کا تالیوں کی گونج میں بھرپورساتھ دے رہےتھےاورقومی لگن اورجوش اورولولےکےساتھ ریکارڈنگ کےآخری فریم تک جڑے رہے۔

ترب کا کہنا ہے کہ جس وقت انھیں آئی ایس پی آر کی جانب سےملی نغمےمیں گائیگی کےحوالےسےرابطہ کیاگیا،تواس خوشی کولفظوں میں بیان نہیں کیاجاسکتا کیونکہ یہ موقع اتنی آسانی سےنہیں ملاکرتا،وہ اپنی ذات کے لیے اس موقع کوایک بہت بڑااعزازسمجھتی ہیں۔

اس مقام تک پہنچنے کےلیے انھیں اپنے والد سمیت پورے خاندان کی بھرپورسپورٹ حاصل رہی ہے،خاص طورپران کی والدہ کا کرداران کی گائیگی اوراس اعزازتک پہنچنے کےلیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتاہے،کیونکہ گلوکاری کے شوق کوپروان چڑھانے میں سب سےنمایاں کرداروالدہ کا ہے۔

آئی ایس پی آرکاجاری کردہ نغمہ پاکستان کےغیورقوم کے نام ہےجو بُنیانٌ مَّرصُوص بن کرہرمحاذ پرڈٹ کرکھڑی ہے، ملی نغمےمیں معرکۂ حق میں افواج اور قوم کی بہادری وقربانی کا شاندارامتزاج شامل ہے،نغمے میں قومی وقار،جذبۂ وفا اوراتحاد کوخوبصورت اندازمیں اجاگرکیا گیاہے،نغمہ قوم اورافواج کےلازوال رشتےکی مضبوط ترجمانی ہے۔
