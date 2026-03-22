پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ریشم ایک بار پھر خبروں میں آ گئی ہیں، اس بار وجہ ان کا عید سے متعلق دیا گیا ایک منفرد بیان ہے جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔
ریشم نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی وژن سے کیا اور بعد ازاں فلمی دنیا میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، ہمیشہ سے اپنی اداکاری، انداز اور فیشن سینس کے باعث مداحوں میں مقبول رہی ہیں۔ بعد میں فلمی معیار میں کمی کے باعث انہوں نے دوبارہ ٹیلی ویژن کا رخ کیا اور وہاں بھی کامیاب رہیں۔
حال ہی میں اداکارہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس وقت عید نہیں مناتیں جب ان کے اردگرد دنیا خوشیاں نہ منا رہی ہو۔ ان کے مطابق عالمی حالات، جنگیں، تباہی اور لوگوں کی مشکلات ان کی ذاتی خوشیوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، اسی لیے وہ عید کی روایتی خوشیوں میں مکمل طور پر شامل نہیں ہوتیں۔
ریشم کے اس بیان نے انٹرنیٹ پر ہلچل مچا دی ہے۔ کچھ صارفین نے ان کے مؤقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں واقعی خوشیاں منانا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ عید ایک مذہبی تہوار ہے جسے ہر حال میں منانا چاہیے۔
سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا کہ ’’عید اللہ کا تحفہ ہے، اسے ضرور منانا چاہیے‘‘، جبکہ ایک اور نے طنزیہ انداز میں کہا ’’ایک اداکارہ ہمیشہ اداکارہ ہی رہتی ہے۔‘‘ اسی طرح کئی صارفین نے ریشم کے جذبات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سال واقعی حالات ایسے ہیں کہ خوشی محسوس کرنا مشکل ہے۔
ریشم کا یہ بیان جہاں کچھ لوگوں کے دل کی آواز بن گیا، وہیں کچھ کے لیے یہ ایک متنازع مؤقف بھی ثابت ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر بحث کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔