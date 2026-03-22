یوم پاکستان اور اس کے تقاضے

یومِ پاکستان محض ایک قومی تعطیل یا رسمی تقریب کا دن نہیں بلکہ ایک فکری، نظریاتی اور تاریخی شعور کی تجدید کا موقع ہے تاکہ اپنے اسلاف کی جدوجہد اور قربانیوں کا علم بھی ہو اور قیام پاکستان کی غرض و غائت بھی پوری طرح واضح اور عیاں ہو جائے۔
یہ دن ہمیں اُس تاریخ ساز جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنی الگ قومی شناخت، اپنے عقائد اور اقدار کے تحفظ اور اپنے سیاسی و معاشی حقوق کے حصول کے لیے کی۔
23 مارچ 1940 کو پیش کی جانے والی قرارداد نے دراصل ایک ایسی سمت کا تعین کیا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو منتشر ہجوم سے ایک باوقار قوم میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کے اندھیروں میں امید کی ایک روشن کرن نے جنم لیا اور ایک ایسا خواب حقیقت کے قریب ہونے لگا جس کی تعبیر 14 اگست 1947 کو پاکستان کی صورت میں سامنے آئی۔
آج کے عالمی حالات میں پاکستان کو جن ہمہ جہت اور پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے، وہ محض وقتی یا محدود نوعیت کے نہیں بلکہ ایک گہری عالمی تبدیلی کے مظہر ہیں، جن کے اثرات ہماری معیشت، سیاست، سفارت کاری اور سماجی ڈھانچے تک پھیلے ہوئے ہیں۔
مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، بالخصوص ایران پر اسرائیل اور امریکا کے حملوں کی صورت میں، نہ صرف ایک نئے علاقائی بحران کو جنم دے رہی ہے بلکہ اس کے اثرات براہِ راست پاکستان جیسے ممالک پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔
موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی براہِ راست تصادم سے خود کو دور رکھتے ہوئے سفارتی سطح پر امن، مذاکرات اور کشیدگی کے خاتمے کی حمایت کرے۔ سفارتی سطح پر حکومت پاکستان کی پالیسی متوازن اور مدبرانہ ہے ، جب کہ اس جنگ کے نتیجے میں معاشی دباؤ، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، توانائی کے مسائل اور عالمی سیاسی کشمکش جیسے عوامل نے ہمارے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔
درحقیقت یوم پاکستان کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یومِ پاکستان کی روح کو صحیح معنوں میں جان سکیں۔آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ تاریخی پس منظر سمجھنا اور ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے۔
یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کا قیام کسی حادثے یا وقتی سیاسی مصلحت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم جدوجہد، واضح نظریے اور بے مثال قربانیوں کا حاصل تھا۔
اس جدوجہد میں لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے مستقبل کو ایک غیر یقینی راستے پر ڈال دیا۔
ان قربانیوں کا تقاضا صرف ایک آزاد ریاست کا حصول نہیں تھا بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل تھا جو انصاف، مساوات، رواداری اور فلاحی اصولوں پر قائم ہو۔
بدقسمتی سے، آزادی کے بعد کے سفر میں ہم ان اصولوں کو پوری طرح عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اگر ہم دیانتداری سے اپنا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج بھی ہمارا معاشرہ کئی بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔
کرپشن، ناانصافی، اداروں کی کمزوری، سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات وہ چیلنجز ہیں جو نہ صرف ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں بلکہ ہمارے قومی تشخص کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ یہ مسائل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بانیان کے وژن کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا ہے۔
یومِ پاکستان کا ایک اہم تقاضا خود احتسابی ہے۔ یہ دن ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں۔
کیا ہم نے اپنی ذمے داریوں کو اسی طرح نبھایا ہے جس طرح ہمیں نبھانا چاہیے تھا؟ کیا ہم نے قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح نہیں دی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں نہایت ایمانداری سے تلاش کرنے ہوں گے۔
تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے نظریات پر قائم رہتی ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہیں۔ پاکستان کے قیام کا نظریہ دو قومی نظریہ تھا، جس کی بنیاد اس حقیقت پر تھی کہ مسلمان اپنی مذہبی، ثقافتی اور سماجی شناخت کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں۔
اس نظریے نے ہمیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ ہم ایک ایسا نظام قائم کرتے جو اسلامی اصولوں اور جدید تقاضوں کا حسین امتزاج ہوتا۔ افسوس کہ ہم اس توازن کو قائم رکھنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے۔
تعلیم اس تناظر میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک قوم کی ترقی کا دارومدار اس کی تعلیمی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے، ہمارے ہاں تعلیمی نظام کئی مسائل کا شکار ہے۔ نصاب کی فرسودگی، تحقیق کی کمی اور عملی مہارتوں پر عدم توجہ نے ہماری نئی نسل کو وہ صلاحیتیں فراہم نہیں کیں جو موجودہ دور کے لیے ضروری ہیں۔
ہمیں تعلیم کو محض ڈگری حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کے بجائے اسے کردار سازی، تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کی ترقی کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ، ہمیں سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی اور جدید علوم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم عالمی سطح پر اپنا مقام بنا سکیں۔
معاشی استحکام بھی یومِ پاکستان کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ایک مضبوط معیشت کے بغیر کوئی بھی ملک حقیقی معنوں میں خودمختار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔
اس میں ٹیکس نظام کی بہتری، برآمدات میں اضافہ، مقامی صنعتوں کی ترقی، اور غیر ضروری درآمدات میں کمی شامل ہے۔ ہمیں اپنے وسائل کو دانشمندی سے استعمال کرنا ہوگا اور خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ، ہمیں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر بھی توجہ دینی ہوگی کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔
قانون کی بالادستی ایک مضبوط ریاست کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ قانون کا اطلاق بلا امتیاز ہو اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔
انصاف کی فوری اور شفاف فراہمی بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ تاخیر سے ملنے والا انصاف دراصل ناانصافی کے مترادف ہوتا ہے۔قومی یکجہتی بھی یومِ پاکستان کا ایک اہم پہلو ہے۔ پاکستان مختلف زبانوں، ثقافتوں اور قومیتوں کا حسین امتزاج ہے۔
یہ تنوع ہماری طاقت ہو سکتا ہے اگر ہم اسے مثبت انداز میں اپنائیں۔ ہمیں لسانی، نسلی اور صوبائی تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک قوم کے طور پر سوچنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری اصل شناخت پاکستانی ہونا ہے، اور یہی شناخت ہمیں متحد رکھ سکتی ہے۔
میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار بھی اس دور میں نہایت اہم ہو چکا ہے۔ یہ ذرائع نہ صرف معلومات کی ترسیل کا ذریعہ ہیں بلکہ رائے عامہ کی تشکیل میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔
ہمیں ان ذرائع کا مثبت استعمال یقینی بنانا ہوگا اور جھوٹی خبروں، نفرت انگیز مواد اور بے بنیاد پروپیگنڈے سے بچنا ہوگا۔ ہر فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی ایک پوسٹ یا ایک بیان بھی معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
یومِ پاکستان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قومیں صرف نعروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ترقی کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ایمانداری، محنت، دیانتداری اور نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔
ہمیں اپنے فرائض کو اسی طرح اہمیت دینی ہوگی جس طرح ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی ذمے داری ہے جسے ہر شہری کو سمجھنا ہوگا۔
یومِ پاکستان ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انتھک جدوجہد جاری رکھنے‘اندرونی اتحاد اور نظم و نسق قائم رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔
یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم داخلی طور پر متحد ہوں، پاکستان کے اتحاد اور ترقی کے عمل میں شریک ہونے کے لیے مخلص ہوں اور مسلسل محنت کریں تو ہم ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔
ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنانا ہوگا اور اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ایک ایسا پاکستان تعمیر کریں گے جو اپنے قیام کے مقاصد کی حقیقی عکاسی کرے، جہاں انصاف ہو، مساوات ہو، اور ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ یہی یومِ پاکستان کا اصل تقاضا ہے اور یہی ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔