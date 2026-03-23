کراچی، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی

واقعہ مبینہ طور پر تیز آواز میں میوزک چلانے پر ہونے والے جھگڑے کے باعث پیش آیا

محمد شاہ میر خان March 23, 2026
کراچی:

شہر قائد میں نارتھ ناظم آباد کے علاقے واحد کالونی میں فائرنگ کے واقعے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں 7 سالہ راحیل ولد سانول، 14 سالہ شہادت حسین ولد غلام شبیر اور 20 سالہ احد ولد نظیر شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

ایس ایچ او تھانہ ناتھ ناظم آباد شاہد آدم کا کہنا ہے کہ تفتیش کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر تیز آواز میں میوزک چلانے پر ہونے والے جھگڑے کے باعث پیش آیا۔

عینی شاہدین نے پولیس۔کو بتایا کہ شیرو نامی شخص کی جانب سے گاڑی میں اونچی آواز میں گانے بجانے پر تنازع کھڑا ہوا، جس پر عمران نامی شخص نے منع کیا تو تلخ کلامی بڑھ گئی۔

جھگڑے نے شدت اختیار کی اور مبینہ طور پر ملزمان نے دیگر افراد کو بلا کر فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں 2 بچے بھی زخمی ہوگئے۔ 

پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث  شیرو نامی شخص  مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ملوث ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائیاں شروع کردی گئی ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ملیر رفاہِ عام سوسائٹی سے ایک شخص کی لاش برآمد

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، بلال کالونی میں گھر سے میاں بیوی کی دو تین روز پرانی لاشیں برآمد

Express News

کراچی، سپر ہائی وے نئی سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثہ ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی؛ نوسربازوں نے نوجوان کا اے ٹی ایم کارڈ قبضے میں لیکر 9 لاکھ روپے سے محروم کر دیا

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی، غیرقانونی فارن کرنسی اور حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار

