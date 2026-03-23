میسی کا ایک اور اعزاز، برازیلین لیجنڈ پیلے کو پیچھے چھوڑ دیا

لیونل میسی نے انٹرمیامی کی جانب سے کھیلتے ہوئے اپنے فٹبال کیریئر کا 901واں گول اسکور کیا

اسپورٹس ڈیسک March 23, 2026
ارجنٹینا کے لیجنڈ کھلاڑی لیونل میسی نے ایک اور بڑا اعزاز حاصل کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق لیونل میسی نے انٹرمیامی کی جانب سے کھیلتے ہوئے اپنے فٹبال کیریئر کا 901واں گول اسکور کیا۔

اس گول کی خاص بات یہ تھی کہ یہ فری کک پر اسکور کیا گیا ان کے کیریئر کا 71واں گول تھا۔

اس طرح میسی فری کک پر سب سے زیادہ گول کرنے والوں کی فہرست میں برازیلین لیجنڈ پیلے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پر آگئے ہیں۔

اب تک فٹبال کیریئر میں فری کک پر سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز برازیل کے جونینہو کے پاس ہے جنہوں نے 77 گول اسکور کیے ہیں۔

پیلے 70 گول کے ساتھ تیسرے، برازیل کے رونالڈینہو اور ارجنٹینا کے لیگروٹیگائیل 66، 66 گول کے ساتھ بالترتیب چوتھے اور پانچویں نمبر پر رہے۔

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |

متعلقہ

Express News

ایرانی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا

Express News

128 سال بعد اولمپکس میں شامل کرکٹ مقابلوں کی تیاری کیلیے میجر لیگ کرکٹ کا انعقاد

Express News

پی ایس ایل 11؛ کراچی کنگز نے نوجوان بلے باز ہارون ارشد کو اسکواڈ میں شامل کرلیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل 11 سے دستبردار کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان

Express News

ومبلڈن ٹینس میں پہلی بار ویڈیو ریویو سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ

Express News

15 سالہ کرکٹر نے اپنے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تاریخ رقم کر دی

