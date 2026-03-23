وزیراعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ، کشیدگی کم کرکے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

وزیراعظم کا حکومت کی جانب سے ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار

اسٹاف رپورٹر March 23, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، وزیراعظم نے جنگ بندی کی سفارتی کوششوں سے اگاہ کیا۔

وزیراعظم نے ایرانی صدر اور برادر عوامِ ایران کو عیدالفطر اور نوروز کی مبارکباد پیش کی، جس پر ایرانی صدر نے بھی پرتپاک انداز میں جواب دیتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

گفتگو کے دوران وزیراعظم نے بطور ہمسایہ برادر ملک جاری کشیدگی کے تناظر میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں اور متاثرین کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔

وزیراعظم نے خلیجی خطے میں بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے تمام متعلقہ ممالک پر زور دیا کہ کشیدگی کم کر کے مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اپنائی جائے تاکہ مسائل کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکے۔

انہوں نے اس موقع پر امتِ مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں باہمی ہم آہنگی ناگزیر ہے وزیراعظم نے ایرانی قیادت کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |

متعلقہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑا فیصلہ، لگژری گاڑیوں کے فیول پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافہ

Express News

وزیراعظم کی انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلیفونک گفتگو، ایران اور خلیجی ممالک میں کشیدگی پر تبادلہ خیال

Express News

آتشزدگی سے متاثرہ گل پلازہ میں دوبارہ آگ لگ گئی

Express News

’ فیلڈمارشل کی شیعہ علماسےملاقات کوغلط رنگ دینےوالوں کاایجنڈا مسترد،فرقہ واریت پھیلانےوالےبازآجائیں‘

Express News

لاہور کے علاقے اچھرہ میں چور کی فیملی سمیت واردات، موبائل شاپ سے لاکھوں روپے چوری

Express News

قاہرہ میں الخدمت کی عید سرگرمیاں جاری، فلسطینی مہاجرین اور یتیم بچوں کے لیے عید میلے کا انعقاد

