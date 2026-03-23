مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؛ برطانوی وزیراعظم

جنگ کے آغاز سے ہی اپنی ٹیم کو واضح ہدایات دی تھیں کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ تنازع مختصر ہوگا

ویب ڈیسک March 23, 2026
برطانوی وزیراعظم نے جنگ کی طوالت پر تشویش کا اظہار کیا

برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ہمیں اسی حساب سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔

برطانوی میڈیا کے مطابق وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے ان خیالات کا اظہار پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

وزیراعظم کیئر اسٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے فوری اور جلد خاتمے کی امید پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ حکومت کی تمام تر توجہ توانائی بحران کو جلد از جلد کم کرنے پر مرکوز ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ جنگ کے آغاز سے ہی اپنی ٹیم کو واضح ہدایات دی تھیں کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ تنازع مختصر ہوگا۔

دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ سفارتی پیش رفت کا خیرمقدم کیا ہے۔

ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان مثبت بات چیت ہو رہی ہے تو یہ ایک خوش آئند امر ہے۔

خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان نتیجہ خیز بات چیت ہورہی ہے جس کے بعد امریکا نے ایران کے پاور پلانٹس پر حملے کو 5 دن کے لیے مؤخر کردیا۔

تاہم ایران نے امریکی صدر کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال کسی بھی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔

 
